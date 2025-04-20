الامارات | 444 فارساً في ختام موسم القدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت قرية بوذيب العالمية للقدرة، أمس، ختام موسم سباقات القدرة 2024-2025 من خلال السباقين التأهيليين، الأول لمسافة 80 كيلومتراً، والثاني لمسافة 40 كيلومتراً، بمشاركة 444 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية في الدولة.

وشارك في سباق 80 كيلومتراً الذي قُسم إلى ثلاث مراحل، 175 فارساً وفارسة، تمكن 120 منهم من إكمال السباق، فيما خرج نحو 55 آخرين لعدم اجتياز خيولهم بوابات الفحص البيطري.

أما سباق 40 كيلومتراً الذي تألف من مرحلة واحدة، فشهد مشاركة 269 فارساً وفارسة، نجح 236 منهم في الإكمال، فيما لم يتمكن 33 آخرون من إكمال السباق.

وشهدت قرية بوذيب أكبر عدد من السباقات، حيث نظمت 30 سباقاً وبطولة.