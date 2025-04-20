الامارات | ليون سيتي يرفض تغيير ملعب نهائي «دوري أبطال آسيا 2» أمام الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليون سيتي السنغافوري رفضه نقل مباراته أمام الشارقة في نهائي «دوري أبطال آسيا للأندية 2» المقررة 18 مايو المقبل إلى خارج ملعبه، متمسكاً بإقامتها على استاد «جالان بيسار» في سنغافورة لكونه حصل على حق استضافة اللقاء.

وكان الشارقة قد أرسل خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الآسيوي عبر اتحاد الإمارات لكرة القدم لتغيير ملعب المباراة وتخصيص ملعب آخر مناسب، لاسيما أن أرضية ملعب «جالان بيسار» من العشب الاصطناعي، وغير مناسب لتنظيم المباراة النهائية لصغر حجمه من حيث السعة الجماهيرية، ولا يتناسب مع متطلبات نهائي آسيوي بهذا الحجم.

وقال النادي السنغافوري في بيان صحافي موجهه إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس: «نادي ليون سيتي يرفض نقل مباراته خارج ملعبه، ويؤكد التزامه بلوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الخصوص».

وأضاف البيان: «يعمل نادي ليون بشكل وثيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد سنغافورة على ترتيبات نهائي (دوري أبطال آسيا للأندية 2)، ونريد أن نذكر موقفنا بوضوح، إذ يجب أن تلعب هذه المباراة النهائية في سنغافورة، وباعتبارنا النادي الذي حصل على الحق في استضافة النهائي، لذلك من العدل أن يُقام في سنغافورة، كما أن (جالان بسيار) يعتبر ملعباً معتمداً من قبل الاتحاد الآسيوي، وأقيمت على أرضه هذه البطولة بنجاح».

وتابع البيان: «نحث الاتحاد الآسيوي على السماح لنادي ليون سيتي بإقامة هذه المباراة التاريخية على أرضه».