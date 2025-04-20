الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
فولهام - تشيلسي 17:00
إبسويتش - أرسنال 17:00
مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 17:00
ليستر سيتي - ليفربول 19:30
ريال مدريد - بلباو 23:00
بولونيا - إنتر 20:00
ميلان - أتلانتا 22:45
الدوري الألماني
دورتموند - مونشنغلادباخ 19:30
سانت باولي - ليفركوزن 21:30
الدوري الهولندي
أوتريخت - أياكس 14:15
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