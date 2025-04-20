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الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | مباريات اليـوم 1/2
  • الامارات | مباريات اليـوم 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فولهام - 17:00

إبسويتش - أرسنال 17:00

مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 17:00

ليستر سيتي - 19:30

- بلباو 23:00

بولونيا - إنتر 20:00

ميلان - أتلانتا 22:45

الدوري الألماني

دورتموند - مونشنغلادباخ 19:30

سانت باولي - ليفركوزن 21:30

الدوري الهولندي

أوتريخت - أياكس 14:15

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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