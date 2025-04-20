شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تعود اليوم من جنوب أفريقيا بعد مواجهة أورلاندو بيراتس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 02:30 ص

تعود بعثة فريق بيراميدز اليوم الأحد إلى القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد خوض مباراة أورلاندو بيراتس فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب سوكر سيتى فى مدينة جوهانسبرج.

ويستعد لبيراميدز لمواجهة أورلاندو بيراتس فى العاشرة مساء الجمعة المقبل (بالتوقيت الصيفى) باستاد الدفاع الجوى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق بيراميدز نتائج مميزة وأطاح بمنافسه الجيش الملكي المغربي من ربع النهائي، كما أن أورلاندو بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو أقصى مولودية الجزائر.

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.