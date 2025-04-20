شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوضح موقفه من أزمة زيزو ويؤكد: النادى ملتزم بسداد مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تطورات أزمة اللاعب أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا التزام النادي الكامل بسداد كافة مستحقاته المالية، ومشيرًا إلى أن ما له وما عليه سيتم تحديده بنهاية الموسم الجاري.

وقال سالم، في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "بنهاية الموسم سنقوم بحساب نسبة مشاركة زيزو مع الفريق، وتحديد ما يستحقه من مكافآت وما عليه من غرامات، وسيصدر بيان رسمي من النادي لتوضيح كافة التفاصيل.. الزمالك ملتزم بدفع أي مستحقات عليه، وزيزو سيحصل على كامل حقوقه".

وأضاف: "زيزو متغيب عن التدريبات منذ بداية الأزمة، ويتم تطبيق اللائحة عليه مثل أي لاعب غير ملتزم، أما قرار مشاركته مستقبلاً فهو في يد الجهاز الفني ومدير الكرة".

وعن طريقة تعامل اللاعب مع الأزمة، قال سالم: "زيزو كان دائم الحديث عن حماسه للزمالك وانتمائه للنادي، وكان من الأفضل أن يكون أكثر شفافية معنا، خاصة إذا كانت هناك عروض تلقاها سواء من داخل أو خارج مصر.. كنت أتمنى أن تكون نهاية زيزو في الزمالك أفضل من ذلك".

ووجه رسالة مباشرة للاعب قائلاً: "أقول لزيزو إن التزم بعقدك حتى آخر يوم واحصل على حقوقك كاملة، لأن هذا هو الاحتراف الحقيقي، ولا نرى مثل هذا التعامل في الأندية الأوروبية".

واختتم سالم حديثه بالتأكيد على أهمية تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، قائلاً: "نحتاج إلى تطبيق قواعد اللعب المالي سريعًا، فالأندية الشعبية تعاني من التراجع، في ظل هيمنة أندية الشركات التي تنفق أموالًا طائلة دون تحقيق مكاسب حقيقية، بينما لا نعرف مصادر تمويل بعض الأندية الأخرى، وهذا يضر مستقبل الكرة المصرية".