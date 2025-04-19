الامارات | إصابة خطيرة لمهاجم شباب الأهلي سردار أزمون.. ونقله إلى المستشفى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض النجم الإيراني سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي إلى إصابة خطرة خلال المباراة النهائية لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وتم نقله إلى المستشفى بعد حدوث مضاعفات للإصابة.

وكان سردار أزمون قد شارك أساسياً في المباراة وسجل هدف "فرسان دبي" الوحيد لكنه غادر الملعب في الدقائق الأخيرة للقاء الذي خسره فريقه 1-2.