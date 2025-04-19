بطولة إنكلترا: سيتي يثبّت عقدته لإيفرتون منذ 2017 وينتزع المركز الرابع موقتا

الرياص - اسماء السيد - لندن : ثبّت مانشستر سيتي حامل اللقب عقدته لمضيفه إيفرتون الذي فشل في الفوز عليه في السنوات الثماني الاخيرة بفوزه عليه 2 0 السبت وارتقى للمركز الرابع موقتا المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وانتظر أبطال إنكلترا في المواسم الأربعة الماضية حتى الدقيقة 84 من الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر الشاب نيكو أوبراين، قبل أن يضاعف البديل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويعود آخر فوز لإيفرتون على سيتي إلى 15 كانون الثاني/يناير 2017 حين تغلب عليه برباعية نظيفة، ليفشل من بعدها في تحقيق أي انتصار في مبارياته الـ16 الاخيرة في الدوري، اذ تعادل مرات ومُني بـ13 هزيمة.

ورفع سيتي رصيده إلى 58 نقطة متقدما للمركز الرابع موقتا وبات يتأخر بفارق نقطة عن نيوكاسل الثالث الذي يحلّ ضيفا على أستون فيلا السابع لاحقا، ويتقدم بفارق نقطة عن نوتنغهام فوريست مفاجأة الموسم الذي يلعب أمام مضيفه توتنهام في ختام هذه المرحلة الإثنين.

القرار الآن بين أيدينا"

قال الإسباني بيب غوارديولا مدرب بطل إنكلترا "حققنا فوزنا كبيرا جدا. مع تبقي 6 مراحل، وفي حين لم يتمكن ليفربول وأرسنال سابقا من الفوز هنا، فهذا أمر بالغ الأهمية".

واضاف "الآن القرار بين أيدينا. ثلاث مباريات على أرضنا، ومباراتان خارجها، ونأمل في أن نحقق هذا النجاح الكبير في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وكان سيتي قلب تأخره على ملعبه بهدفين أمام كريستا بالاس إلى فوز مستحق 5 2 في المرحلة الماضية، في مباراة تألق خلالها البلجيكي كيفن دي بروين الذي سجل هدفا ومرر كرة حاسمة، ليساهم في 6 أهداف في مبارياته الست الاخيرة الّتي خاضها اساسيا في "بريميرليغ" (سجل هدفا ومرر 5 كرات حاسمة).

وأجرى غوارديولا 4 تغييرات على تشكيلته الفائزة على بالاس فزّج بكل من الحارس الألماني ستيفان أورتيغا والبرتغاليين ماتيوس نونيش وبرناردو سيلفا والبرازيلي سافينيو بدلا من البرازيلي إيدرسون المصاب وريكو لويس والكرواتي كوفاتشيتش وجيمس ماكاتي الذين جلسوا على مقاعد البدلاء.

على ملعب "غوديسون بارك" في ليفربول، بكّر سيتي في تهديد مرمى مضيفه فسدد نونيش من 20 مترا وتصدى الحارس جوردان بيكفورد (15)، قبل أن يرتقي قائد إيفرتون جيمس تاركوفسكي لعرضية جيمس غارنر ويتابعها رأسية ارتدت من القائم الأيمن (31).

وتدخل الإيرلندي جايك أوبراين لانقاذ تسديدة على "الطاير" من القائد دي بروين (43).

نقطة تحوّل!

وتابع الحارس أورتيغا تألقه في الشوط الثاني، بداية أمام رأسية جيرارد برانثوايت (47)، وتسديدة المالي عبدولاي دوكوريه (63)، في حين تلقى إيفرتون ضربة معنوية باصابة مدافعه تاركوفسكي الذي غادر الملعب وحلّ ميكايل كين بدلا منه (52).

واعتبر خروج تاركوفسكي بسبب إصابة عضلية من الممكن أن تُنهي موسمه نقطة تحوّل في المباراة، اذ قال الاسكتلندي ديفيد مويس مدرب إيفرتون "لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة تقريبا، وقدمنا مباراة جيدة".

وأضاف "خروج تاركوفسكي كان له تأثير كبير على المباراة. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك، لكنه حدث".

وتصدى بيكفورد بصعوبة لتسديدة من سافينيو بقدمه اليمنى عند مشارف المنطقة (72)، قبل أن ينجح سيتي في افتتاح التسجيل بعد لعبة جماعية وصلت منها الكرة إلى سيلفا على الجهة اليمنى فمررها إلى نونيش الذي ارسلها زاحفة داخل المنطقة انقضّ عليها أورايلي وتابعها بقدمه اليسرى في الشباك (84).

وأضاف كوفاتشيتش الذي حلّ بدلا من لاعب الوسط الإسباني نيكو غونزاليس، الهدف الثاني بعد كرة من الالماني إيلكاي غوندوغان إلى البديل الآخر البلجيكي جيريمي دوكو الذي حولها إلى الكرواتي، فارتمى عليها وسددها قوية في المرمى على يمين الحارس بيكفورد (90+2)، في سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وفاز برنتفورد على ضيفه برايتون 4 2.

سجل رباعية أصحاب الأرض كل من الكاميروني بريان مبويمو (9 و48) والكونغولي يوان ويسا (58) والدنماركي كريستيان نورغارد (90+5)، وداني ويلبيك (45+3) والياباني كاورو ميتوما (81) هدفي برايتون الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو بالبطاقة الحمراء.

ورفع برنتفورد رصيده إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر متأخرا بفارق نقطتين عن برايتون العاشر.

وتعادل كريستال بالاس مع بورنموث سلبا، ووست هام مع ساوثمبتون متذيل الترتيب الهابط إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" 1 1.