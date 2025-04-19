شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع الجونة 1-1 استعدادا لكأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المنتخب الوطني تحت 20 سنة مع الفريق الأول بنادى الجونة 1-1 اليوم باستاد بتروسبورت، فى إطار استعداداته للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل، وهي البطولة التي يتأهل منها أول أربع منتخبات إلى كأس العالم المقبلة فى تشيلي.

تقدم للمنتخب الوطني محمد سمير فى الدقيقة الثامنة وتعادل الجونة فى الدقيقة 45، وقام أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب، بتجربة عدد كبير من اللاعبين على مدار المباراة، حيث بدأ بتشكيل ضم: عبد المنعم تامر فى حراسة المرمى ومحمد سمير وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومؤمن شريف فى خط الدفاع وأحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا فى خط الوسط، وعمر خضر وأحمد شرف ومهند محمد فى الهجوم، وتمت مشاركة كل من: محمد زعلوك ومحمد إبراهيم ومحمود لبيب وأحمد وحيد وعمر أسامة وعموري فى الشوط الثاني.

ويقيم المنتخب معسكرا مغلقا بمشروع المنتخبات الوطنية منذ إعلان الجهاز الفني للقائمة المشاركة بالبطولة الأفريقية، ويستمر المعسكر المغلق لحين موعد لقاء الافتتاح بين مصر وجنوب أفريقيا يوم 27 أبريل باستاد القاهرة الدولى بعدها ينقل المنتخب معسكره إلى الإسماعيلية لأداء باقي مبارياته فى البطولة بالمجموعة الأولى التى تضم: مصر وجنوب أفريقيا وسيراليوم وزامبيا وتنزانيا.

ويواصل منتخب الشباب، بقيادة أسامه نبيه، تدريباته استعدادا لانطلاق بطولة أمم أفريقيا للشباب المقرر لها الفترة من 27 أبريل الجاري حتى 18 مايو المقبل، وسط آمال كبيرة بالمنافسة بقوة على اللقب القاري.