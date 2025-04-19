شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يقتربون من الرحيل عن الزمالك فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب 6 لاعبين من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد عدم حصولهم على فرصة المشاركة في مباريات الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

وحدد الزمالك الراحلين عن الفريق وهم: مهاب ياسر، محمد عاطف، مصطفى الزناري، سيف جعفر، أحمد رفاعى وحازم أسامة، وذلك بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.

وفي سياق مختلف أكد مصدر داخل نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن المستحقات المالية المتأخرة للاعب أحمد مصطفى "زيزو"، والتي يزعم اللاعب أنها تُقدّر بـ73 مليون جنيه لم يتسلّمها بعد.

وأضاف المصدر أن قيمة عقد اللاعب تبلغ 55 مليون جنيه صافي، بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة.

وشدّد على أن إجمالي قيمة العقد شاملة الضرائب والرسوم تصل إلى 84 مليون جنيه، وهو ما تم تدوينه في البند الأول من العقد كإجمالي لقيمة العقد عن المواسم الثلاثة.

وأوضح المصدر أن اللاعب يتقاضى 15 مليون جنيه صافي في الموسم الأول، و20 مليون جنيه صافي في كل من الموسم الثاني والثالث، وذلك حسب ما ورد في البند الثامن من الشروط الخاصة، والذي يضمن حصول اللاعب على القيمة الصافية بعد خصم الضرائب والرسوم، حفاظًا على حقوقه في حال حدوث أي زيادات مستقبلية في نسب الضرائب.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب ووكيله يحاولان إثارة البلبلة، حيث يطالب اللاعب باعتبار البند الثامن بمثابة "بونص"، وهو ما ورد في خطابه، متغافلًا أن هذا البند مجرد توضيح لقيمة العقد الإجمالية بعد الضرائب، وليس بندًا منفصلًا للمكافآت.

وشدّد المصدر على أن المستحقات المتأخرة للاعب لدى الزمالك عن الموسم الأخير تبلغ 9 ملايين جنيه، قبل استقطاع الضرائب، ونسبة المشاركة، والعوائد الإعلانية التي أبرمها اللاعب والتي يحق للنادي منها نسبة 20%، كما سيتم استقطاع مبالغ مالية نتيجة غيابات اللاعب المتكررة.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المبلغ سيظل معلقاً لحين البت فيه من قبل الجهات المختصة، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.