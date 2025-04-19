بطولة فرنسا: سان جرمان يواصل رحلة التتويج باللقب من دون خسارة

الرياص - اسماء السيد - باريس : عاد باريس سان جرمان المتوّج بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى المسابقة السبت وفاز على ضيفه لوهافر 2 1 في المرحلة الثلاثين، مستكملا رحلته نحو رفع اللقب من دون خسارة.

سجل ديزيريه دويه (8) والبرتغالي غونسالو راموش (50) هدفي سان جرمان، مقابل هدف من السنغالي عيسى سوماري للوهافر.

ورفع فريق العاصمة الذي غاب عن المرحلة الماضية بسبب مشاركته في دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على أستون فيلا الإنكليزي 5 4 بمجموع المباراتين، رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، بعيدا بـ24 نقطة عن موناكو الذي يلعب مع ستراسبورغ لاحقا.

ووصل سان جرمان الذي يركّز على دوري الأبطال، حلم إدارته القطرية الأول تحت ناظري أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني المتواجد في مدرجات ملعب "حديقة الأمراء"، إلى 24 فوزا مقابل 5 تعادلات، لكنه يسعى أيضا إلى تحقيق إنجاز التتويج بـ"ليغ1" من دون أي خسارة.

في المقابل، تلقى لوهافر ضربة في حسابات البقاء، بعدما تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء أو الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، علما أنه يمكن لسانت اتيان معادلة الأرقام في حال فوزه على ضيفه ليون الأحد.

وأجرى المدرب الإسباني لويس إنريكي تغييرات عديدة على تشكيلته الأساسية بهدف إراحة اللاعبين المشاركين في دوري الأبطال في منتصف الأسبوع، فاقتصرت المشاركة الأساسية على لاعبَين فقط من مواجهة فيلا، هما المغربي أشرف حكيمي الذي خرج في الدقيقة 60، وبرادلي باركولا.

وبكّر الشاب دويه (19 عاما) بالتسجيل حين تسلّم كرة من باركولا في منطقة الجزاء، فراوغ لاعبا وسدد ببراعة في الشباك (8).

وأكد راموش فوز سان جرمان بالهدف الثاني، حين تابع تسديدة الشاب سيني مايولو نحو الشباك (50).

لكن سوماري قلّص الفارق بعدها بعشر دقائق بهدفه الرابع في الدوري هذا الموسم (60).