دورة ميونيخ: زفيريف إلى النهائي لملاقاة شيلتون

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : تغلب الألماني ألكسندر زفيريف الثالث عالميا عشية بلوغه سن الثامنة والعشرين على المجري فابيان ماروجان (77) بمجموعتين 7 6 (7 3) و6 3 السبت، وبلغ نهائي دورة ميونيخ الألمانية في كرة المضرب (500 نقطة) المقامة على ملاعب ترابية ليلاقي الأميركي بن شيلتون في أوّل نهائي له العام.

وكان شيلتون، المصنّف 15 عالميا، أقصى الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو بفوزه عليه 2 6 و7 6 (9 7) و6 4 في نصف النهائي الآخر.

ويسعى زفيريف لرفع عدد ألقابه على أرضه وأمام جماهيره إلى ثلاثة بعدما كان توّج عامي 2017 و2018، كما انه النهائي الـ 38 في مسيرة الالماني والأوّل منذ خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر الموقوف بسبب حالة تنشط في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير.

قال زفيريف "كانت مباراة رائعة. شعرتُ بهدوء أكبر على أرض الملعب، ولم يكن أدائي جيدا في المجموعة الأولى".

وأضاف "كان الأسبوع بأكمله رائعا... وآمل في أن أحظى بيوم رائع آخر غدا".

وفي وقت سابق وبعدما خضع لسيطرة سيرنودولو المصنف خامسا في الدورة في المجموعة الأولى، نجح شيلتون في قلب الامور لصالح تدريجيا في الثانية بكسر ارسال منافسه منذ البداية.

ورغم رد فعل الأرجنتيني الذي عاد لمعادلة الكفة بعد خطأ مزدوج من الأميركي، تمكن الاخير من دفع سيروندولو ابن الـ 26 عاما إلى مجموعة ثالثة حاسمة بفوزه بالثانية في الشوط الفاصل.

ومرة جديدة، قلب شيلتون الطاولة على منافسه رغم خسارة إرساله منذ البداية، بكسر لصالحه ثم بحسم المجموعة فالمباراة على إرسال سيروندولو بعد ساعتين و8 دقائق.