بطولة إسبانيا: ريمونتادا برشلونة أمام سلتا فيغو تبعده في الصدارة 7 نقاط

الرياص - اسماء السيد - مدريد : حقق برشلونة "ريمونتادا" جنونية بفوزه على سلتا فيغو 4 3 بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني بعدما قلب تخلفه أمامه بفارق هدفين، وابتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن مطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأهدى البرازيلي رافينيا النقاط الثلاث الثمينة لفريقه بعدما اختتم مهرجان الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع أكدها حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، بعدما كان أدرك التعادل 3 3 في الدقيقة 68، عقب هدفي فيران توريس الذي منح الأفضلية لبرشلونة (12) والبديل داني أولمو (65)، ردا على ثلاثية "هاتريك" بورخا إيغليسياس لصالح سلتا فيغو (15 و52 و62).

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الأول متقدما بفارق 7 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد الذي يستقبل في مواجهة صعبة أتلتيك بلباو الاحد، حيث يأمل النادي الملكي في تعويض خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الانكليزي بالاحتفاظ بلقبه المحلي، علما أن المواجهة بين عملاقي الكرة الإسبانية ستجدد في نهائي كأس الملك في 26 الشهر الحالي.

وبخلاف ريال، خاض برشلونة اللقاء منتشيا من بلوغه نصف نهائي المسابقة القارية الأم رغم خسارته أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1 3 إيابا، مستفيدا من فوزه الكبير ذهابا برباعية نظيفة، لتنتهي سلسلته من دون خسارة في مختلف المسابقات في العام الحالي عند 20 فوزا و4 تعادلات.

ويسعى سلتا فيغو الذي تجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز السابع في حجز مقعد له في مسابقة أوروبية الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2016 2017 عندما وصل إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي (يوروبا ليغ حاليا).

ويعتبر سلتا فيغو بعد ريال مدريد الفريق الأقل خسارة أمام برشلونة منذ بداية موسم 2017 2018 (8 هزائم)، علما انه نجح في مبارياته الـ 16 الأخيرة أمام النادي الكاتالوني في الفوز في ثلاث منها، مقابل 5 تعادلات.

ولم يعمد الالماني هانزي فليك مدرب برشونة إلى إدخال الكثير من التغييرات على تشكيلته رغم انتقاده روزنامة المباريات المزدحمة ووصفها بـ "المزحة"، إذ ابقى غافي والاوروغوياني رونالد أراوخو ولامين جمال على مقاعد البدلاء ودفع أساسيا بكل من إينيغو مارتينيس وفيران توريس وبيدري.

وواصل رايو فايكانو اهدار النقاط بتعادله مع مضيفه فالنسيا 1 1.

تقدّم فايكانو عبر النيران الصديقة سجله سيسار تاريغا خطأ في مرمى فريقه (45)، وأدرك فالنسيا التعادل عبر البديل النيجيري عمر صديق (75).

وفشل فايكانو في حصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة تواليا حيث كان خسر أمام إسبانيول 0 4 وأتلتيك بلباو 1 3 في المرحلتين الماضيتين، ليقبع في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

في المقابل، توقفت سلسلة انتصارات فالنسيا عند ثلاث بعد فوزه على كل من ريال مايوركا 1 0 وريال مدريد 2 1 وإشبيلية 1 0 في المراحل الثلاث الماضية، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب لاحقا ريال مايوركا مع ليغانيس، ولاس بالماس مع أتلتيكو مدريد.