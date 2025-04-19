شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: كولر أضاع الفوز أمام صن داونز.. وأفضل مواجهة أورلاندو عن بيراميدز بالنهائى والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق إن مارسيل كولر أضاع فوز سهل علي صن داونز في مباراة الذهاب اليوم ولم يستغل الحالة السيئة التي ظهر بها الفريق الجنوب أفريقي علي المستوي الدفاعي والهجومي والفوز كان في المتناول .

واضاف نجم الاهلي السابق أن خط الدفاع المكون من أشرف داري وياسر إبراهيم ورامي ربيعة هم رجال المباراة اليوم وتحملوا العبء الدفاعي مما سهل المهمة بخروج المباراة بالتعادل السلبي.



وأضاف أبو مسلم خلال لقاء في تليفزيون الخليج 365، مع الإعلامي وليد ماهر أنه يتمني مواجهة اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقي لان مقابلة بيراميدز ستكون أصعب بكثير علي الفريق الأحمر بغض النظر ان النهائي يكون مصري خالص.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، وأتيحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر فى القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي.

وتابع مدرب الأهلي أنه ليس مهمًّا الاستحواذ على الكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية.

وأشار إلى أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سيستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

واختتم كولر قائلا، اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.

وعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، ويترقب الفريقين حسم التأهل لنهائي البطولة في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة.