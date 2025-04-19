شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز عن حكم لقاء أورلاندو: "أحب أفريقيا ولكن ليس بهذه الطريقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، بأداء فريقه بعد التعادل السلبي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الرغم من انتهاء المباراة بنتيجة 0-0، أعرب يوريتشيتش في تصريحات تليفزيونية عن رضاه التام عن المستوى الفني الذي قدمه لاعبوه، قائلاً: "فخور بالفريق، لعبنا بطريقة جيدة، وسجلنا هدفين لم يتم احتسابهما من قبل الحكم".

وتابع مدرب بيراميدز حديثه منتقدًا بعض قرارات التحكيم بقوله: "أداء الحكم؟ أحب أفريقيا ولكن ليس بهذه الطريقة"، في إشارة إلى شعوره بالظلم التحكيمي خلال مجريات اللقاء.

وأكد يوريتشيتش أن الأهم بالنسبة له هو ما قدمه فريقه على أرض الملعب، موضحًا: "فخور بصناعة الفرص الكثيرة، هذه هي كرة القدم، أحيانًا نسجل وأحيانًا لا، لكن كمدرب أكثر ما يهمني هو صناعة الفرص بكثافة".

وعاد فريق بيراميدز بتعادل مثير من أمام مضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، فى المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت على وقع التعادل السلبي، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث ألغى حكم اللقاء هدفين لفريق بيراميدز الأول في الشوط الأول، والثاني قبل دقائق من نهاية اللقاء.

وتُقام مباراة الإياب في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.