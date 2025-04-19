شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الفريقين في الذهاب بجنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ووجه مجلس إدارة الأهلي، الشكر والتحية إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل القيادات الأمنية على تلبية طلب النادي بالموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة في مباراة الإياب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، والمحدد لها الجمعة 25 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

وعبر مجلس الإدارة عن خالص تقديره لرجال الأمن وجهودهم الكبيرة وما يتحملونه من مسئوليات تعكس دورهم البارز في كل المواقف، وتأمين سلامة كافة عناصر المباراة، والخروج بها بالشكل الذي يليق بمكانة مصر الرياضية في المحافل القارية.

كما خص النادي بالشكر شركة تذكرتي على دورها المميز خاصة في مثل هذه المباريات الكبرى، وتعاونها الواضح للتسهيل على الجماهير.