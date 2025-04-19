شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا عقب التعادل مع صن داونز: أرجوكم محدش يقول مبروك والان مع تفاصيل الخبر

رفض محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، نغمة الفرحة لدى البعض عقب التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الدماطي عبر صفحته على فيس بوك: أرجوكم أرجوكم أرجوكم محدش يقول لنفسه حتى مبروك، عندنا 90 دقيقة ولسه بدري جدا، اللي حصل النهاردة دة المفروض الطبيعي جدا من كبير القارة، وكنا نستحق الفوز كمان، ربنا يكرمنا في اللي جاي إن شاء الله.

وتعادل الأهلي سلبياً مع صن داونز فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن.

ويترقب الفريقان حسم التأهل لنهائي البطولة في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة.