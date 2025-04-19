شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ضد أورلاندو في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام مباراة الإياب في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وعاد فريق بيراميدز بتعادل مثير من أمام مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، فى المباراة التي جمعت الفريقين، وانتهت بالتعادل السلبي، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث ألغى حكم اللقاء هدفين لفريق بيراميدز الأول في الشوط الأول، والثاني قبل دقائق من نهاية اللقاء.