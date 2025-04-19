شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء هدف ثان لبيراميدز أمام أورلاندو في ذهاب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغى حكم لقاء بيراميدز و أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، هدفًا لفريقه السماوي سجله وليد الكرتي في الدقيقة 85 من زمن المباراة التي تجمع الفريقين، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وألغى الهدف بداعى لمسة يد على صديق أوجولا والكرة في طريقها لمرمى الفريق الجنوب أفريقي.

وجاء تشكيل بيراميدز الذى أعلنه كرونسلاف يورتشيتش، على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، وفي الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، والهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي".

ويُعتبر مشوار الفريق السماوي في دوري أبطال أفريقيا مميزًا للغاية، حيث تأهل من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن الترجي، ليواصل تقدمه بعدما أقصى الجيش الملكي المغربي فى ربع النهائي.

أما الفريق الجنوب أفريقي، فقد أبهر الجميع بما قدمه في هذه البطولة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، وتمكن من التأهل إلى دور الـ16 من صدارة المجموعة الثالثة رغم وجود الأهلي، ثم تجاوز مولودية الجزائر في الدور التالي.

وتُقام مباراة الإياب في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيها وينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

ويطمح فريق بيراميدز لتحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.