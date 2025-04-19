شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصل مطار جوهانسبرج فى طريق العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار جوهانسبرج بعدما تحركت عقب نهاية مباراة الفريق الأحمر مباشرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في طريق العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة الذهاب أمام بطل جنوب أفريقيا.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام صن داونز المنافس القوي، وأتيحت له العديد من الفرص على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، لم نسمح للخصم بالتحكم في اللعب، ونعلم جيدًا أن هذه المباراة تمثل نصف المرحلة الحالية، وما زال هناك شوط آخر فى القاهرة، ولا بد من التركيز بشكل كبير خلال مباراة العودة والتأهل للنهائي.

وتابع مدرب الأهلي أنه ليس مهمًّا الاستحواذ على الكرة دون الاستفادة منه، والأهلي لاحت له فرص عديدة، واحدة منها في العارضة وكنا أكثر خطورة، ونجحنا في الأداء بشكل منظم للغاية.

وأشار إلى أن الأهلي يدرك خطورة المنافس، وأن الفريق سيستعد بكل قوة في مباراة الإياب لمنع صن داونز من تسجيل الأهداف.

واختتم كولر قائلا: اكتسبنا خبرات ونجحنا في دراسة نقاط القوة والضعف في المنافس، واللاعبون قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء.

وعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي بتعادل سلبي مع صن داونز فى مباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، ويترقب الفريقين حسم التأهل لنهائي البطولة في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة.