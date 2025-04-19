اتحاد الجوجيتسو يعلن عن دورة لتأهيل المدربين والحكام بالتعاون مع الاتحاد الدولى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو والجرابلينج من خلال لجنة الفنون القتالية المختلطة «MMA»، عن إطلاق أول دورة تدريبية لتأهيل مدربين وحكام رياضة الفنون القتالية المختلطة، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتطوير الكوادر الفنية والتحكيمية وفقاً لأحدث المناهج والمعايير الدولية.

وتأتي هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضة الـ MMA (IMMAF)، باعتبار أن اتحاد الجوجيتسو هو الجهة الرسمية الوحيدة المعتمدة لتمثيل رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر أمام الاتحاد الدولي.

وأوضحت اللجنة أن الدورة ستشهد مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وأبطال اللعبة، بهدف إعداد جيل مؤهل من المدربين والحكام، استعداداً لتنظيم بطولات محلية، والمشاركة الفعالة في المحافل العربية والقارية والدولية.

وفي هذا السياق، كشفت لجنة الـ «MMA» عن أولى المشاركات الرسمية لمنتخب مصر، والتي ستكون في البطولة الإفريقية للفنون القتالية المختلطة المعتمدة من الاتحاد الدولي، والمقرر إقامتها في مدينة لوندا عاصمة أنجولا، خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو المقبل.