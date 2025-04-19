الامارات | الظفرة يعبر الفجيرة في الطريق إلى «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعادة فريق الظفرة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه على ضيفه الفجيرة 2-0، اليوم السبت ليصبح رصيده 47 نقطة ويقترب من الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفجيرة عند 38 نقطة في المركز الخامس.

وسجل هدفي الظفرة التوغولي ايزيكيل نومونفي في الدقيقة (18)، والفرنسي موهاميد ياتارا (88)، وتعرض اثنين من لاعبي الفجيرة للطرد وهما السنغاليان جول ميندي (84) واسماعيل سونكو (90+1).

وفاز الذيد على "غلف إف سي" برباعية نظيفة سجلها الربازيلي لوكاس سيلفا (21 و71) ولاحج النوفلي (68)، والنيجيري جويل أودينكا (88)، ليصبح رصيد الذيد 26 نقطة في المركز الثامن و"غلف إف سي" في المركز الأخير (7 نقاط).

وتغلب مصفوت على الجزيرة الحمراء بهدف نظيف سجله فهد حديد (9) ليصبح رصيد مصفوت 24 نقطة في المركز التاسع، بينما الجزيرة الحمراء عاشراً برصيد 20 نقطة.