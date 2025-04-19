اخبار الرياضه

الامارات | «ريمونتادا» خيالية لبرشلونة تزلزل الدوري الإسباني

0 نشر
دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «ريمونتادا» خيالية لبرشلونة تزلزل الدوري الإسباني 1/2
  • الامارات | «ريمونتادا» خيالية لبرشلونة تزلزل الدوري الإسباني 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريمونتادا» خيالية لبرشلونة تزلزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب تأخرخ 1-3 أمام سلتا فيغو في الدوري الإسباني إلى فوز مثير 4-3 ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في صدارة ترتيب "الليغا" متقدماً بفارق 7 نقاط عن الذي يلعب مع أتلتيك بلباو، الأحد، في قمة مرتقبة.

تقدم برشلونة عن طريق فيران توريس في الدقيقة (12) لكنه وجد نفسه متأخراً بـ "هاتريك" لنجم سلتا فيغو بورخا ايغليسياس (15، 52، 62) قبل أن ينتفض الفريق الكاتالوني محققاً "ريمونتادا" خيالية بواسطة داني أولمو (64)، ورافينيا (هدفين) في الدقيقتين 58 و90+8 من ضربة جزاء.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا