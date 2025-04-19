بيراميدز يضغط على أورلاندو لتسجيل الهدف الأول بعد مرور 60 دقيقة

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القاهرة - سامية سيد - ما زال فريق بيراميدز يبحث عن الهدف الأول أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقيا، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين، على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، اليوم، السبت، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

جاءت أولى محاولات الفريق الجنوب إفريقي، بعد ركلة ركنية لصالح أورلاندو بايرتس من الجهة اليسرى نفذها موفوكينج بكرة عرضية انتهت بتسديدة من نكوتا مرت بجانب القائم الأيمن.

حاول بيراميدز الرد ولاحت ركنية من الجهة اليسرى نفذها الشيبي بتمريرة ثم عرضية من مصطفى فتحي شتتها الدفاع إلى رمية تماس.

كاد بيراميدز يسجل هدف تقدم بشكل مباغت، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب بيراميدز كريم حافظ ولكن الدفاع شتتها.

نشط الفريق السماوي في الدقائق الأخيرة، وألغى الحكم هدفا لفريق بيراميدز أمام نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي سجله فيستون ماييلي في الدقيقة 44 من زمن المباراة.

وسجل ماييلى الهدف الأول، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو ويلغي الهدف وسط احتجاجات قوية من لاعبي الفريق السماوي وجهازهم الفني.

في الشوط الثاني زاد بيراميدز من الضغط على لاعبي أورلاندو، وكاد مصطفى فتحي يفتتح التسجيل بعد مشوار قوي من وسط الملعب سددها لكنها اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية.

وجاء تشكيل بيراميدز الذى أعلنه كرونسلاف يورتشيتش، على النحو التالي: "حراسة المرمى: أحمد الشناوي، والدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، وفي الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي، والهجوم: فيستون ماييلي".

وتواجد على مقاعد البدلاء: "شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي".

ويُعتبر مشوار الفريق السماوي في دوري أبطال أفريقيا مميزًا للغاية، حيث تأهل من المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بفارق الأهداف عن الترجي، ليواصل تقدمه بعدما أقصى الجيش الملكي المغربي فى ربع النهائي.

أما الفريق الجنوب أفريقي، فقد أبهر الجميع بما قدمه في هذه البطولة، حيث لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، وتمكن من التأهل إلى دور الـ16 من صدارة المجموعة الثالثة رغم وجود الأهلي، ثم تجاوز مولودية الجزائر في الدور التالي.

وتُقام مباراة الإياب في نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيها وينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

ويطمح فريق بيراميدز لتحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.