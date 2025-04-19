شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدفع بـ"بن شرقي وأكرم" بدلا من جراديشار ورضا أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الأهلي تغييرين بنزول أشرف بن شرقي وأكرم توفيق بدلا من جراديشار وأحمد رضا أمام صن داونز في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد لوفتس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش -مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، كلاً من : رونوين ويليامز- خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا -مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز- تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو – بيتر شالوليلي

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – لوكاس سواريز – زوكو مدونيلوا – أكيسو تيواني – سيفليلي موخليسي – باثيوسي أوباس – أرثر سالاس – ثيمبا زواني – إكرام رينيرز