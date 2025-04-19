شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمنح بيسيرو الفرصة الأخيرة في نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على منح بيسيرو المدير الفني للفرق الكروي الأول، حتى 20 مايو المقبل، المقرر إقامة فيه نهائي كأس مصر بين الفريق الأبيض وبيراميدز.

وأصبح مستقبل البرتغالى جوزيه بيسيرو مهددًا مع القلعة البيضاء بعد توديع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وبعدها بأسبوع كأس عاصمة مصر بعد احتلال الفريق الأبيض المركز الثالث.

وينتظر بيسيرو مواجهة قوية مع الزمالك أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، فضلاً عن فرصه الصعبة في التتويج بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يتعين على البرتغالى الفوز بالبطولتين للحفاظ على فرص استمراره داخل القلعة البيضاء.

ويبدأ فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الإثنين المقبل، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدى، حيث يعود الفارس الابيض لمنافسات الدوري المصري بعدما انتهى مشواره فى بطولة كأس عاصمة مصر، ومن المقرر أن يستكمل الزمالك مشواره محليًا بعد أن ودع منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب إفريقي بهدف دون رد في مجموع المواجهتين.