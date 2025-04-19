شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه يشيد بتنظيم مصر للدوري العالمي بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ، عن فخره بالتنظيم الجيد لبطولة الدوري العالمي التي تستضيفها مصر الفترة الحالية على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأضاف سبينوس فى تصريحات صحفية، أن الاتحاد المصري بقيادة محمد الدهراوي نجحوا في تنظيم بطولة الدوري العالمي العام الماضي، وهو السبب فى إسناد تنظيم بطولة العالم التي تقام في مصر هذا العام.

وأوضح أن هناك محاولات قوية من أجل عودة الكاراتيه مرة أخري للإنضمام للبرنامج الأوليمي من أجل استعادة موقعنا مرة أخري ضمن الألعاب الأولمبية.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه إلى أنه عقب انتهاء أولمبياد لوس أنجلوس سيكون هناك فرصة للانضمام الي دورة الاولمبية بعد المقبلة .

وواصل سبينوس تصريحاته بالقول بأن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه نجح بشكل كبير في الوصول بالمنتخبات المصرية لمكانة عالمية موجهاً الشكر لمجلس إدارة الاتحاد والذي نجح في صنع وتجهيز كوادر رياضية قادرة علي تنظيم بطولات عالمية .

وأكد أن الاتحاد الدولي يمتلك في عضويته 200 دولة حول العالم يشاركون في تنظم 13 بطولة علي مستوي 5 قارات، وستنظم مصر منهم بطولتين هذا العام وهو ما يدل علي نجاح مصر مشددا أن الاتحاد الدولي يحاول خلق توازن بين دول العالم من أجل نشر اللعبة بشكل أكبر .

وأكد انطونيو سبينوس دعمه الكامل لمجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه بقيادة الدهراوي مؤكداً أن مجلسه نجحوا بشكل مبهر في استضافة وتنظيم هذا الحدث العالمي.