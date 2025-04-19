شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يواصل الضغط وتراجع صن داونز والتعادل السلبي يفرض نفسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي وصن داونز المقامة حالياً على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والنتيجة مازالت تعادل سلبي، ويُدير المباراة الحكم الصومالي عمر عبدالقادر عرتن.



إمام ومروان عطية خلال المباراة



صن دوانز والأهلى



طاهر محمد طاهر خلال المباراة

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط واضح من الفريقين ولم يستغرق "جس النبض" وقتاً إذ ضغط الأهلي محاولاً الوصول إلى مرمى صاحب الأرض والجمهور وإن كانت اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة أكثر من فرصة أهلاوية لأهداف عن طريث أحمد رضا وجراديشار.

نشط فريق صن داونز ، وسدد توبوهو موكوينا لاعب صن داونز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة، وعاد أمام عاشور ليُسدد كرة قوية أمسك بها حارس صن داونز قبل ن يرد صاحب الأرض بتسديدة قوية مرت بجوار القائم. واصل الأهلي الضغط مُستغلاً المساحات الكبيرة بين خطوط صن داونز الذي ظهر غير متماسك ، وأهدر لاعبي الأهلي أكثر من فرصة أخطرها فرصة جراديشار في الدقيقة 45 حيث سدد رأسية تصدى لها القائم. تواصل الضغط الأهلاوي إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فريق الأهلى

لاعبى الأهلى قبل المباراة

مباراة صن داونز والأهلى إمام عاشور

محمد الشناوى خلال اللقاء

الشوط الثاني

دخل الأهلي الشوط الثاني مُهاجماً وقدم أداء هجومي جيد وتعرض محمد الشناوي لإصابة بسيطة وتعلقى العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة وكاد إمام يسجل هدف أول في المباراة بعدما تلقى تمريرة جيدة من جراديشار لكن دفاع صن داونز أنقذ الموقف.

استمرت خطورة الأهلي ، بفضل هجماته المُتتالية وألغى الحكم الصومالي هدفاً سجله جراديشار في الدقيقة 71 بداعي التسلل من أشرف داري الذي مرر الكرة إلى جراديشار ، وتعرض مصطفى العش لإصابة قوية.

يضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش -مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، كلاً من : رونوين ويليامز- خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا -مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز- تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو – بيتر شالوليلي

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – لوكاس سواريز – زوكو مدونيلوا – أكيسو تيواني – سيفليلي موخليسي – باثيوسي أوباس – أرثر سالاس – ثيمبا زواني – إكرام رينيرز



محمد هانى ورامى ربيعة



محمد هانى



مصطفى العش



نزول فريق الأهلى أرض الملعب