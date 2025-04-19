شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على إسكندرية للبترول بثلاثية وديا والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الاتحاد السكندري على إسكندرية للبترول بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم على ملعب النادي ضمن التحضيرات لاستئناف مسابقة الدوري المصري.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة طلائع الجيش يوم 28 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء الماضي، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

واستفاد الإسماعيلي من تعثر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين دون رد، ليضمن تأهله لربع النهائي بفارق الأهداف عن الفريق السماوي بعدما تساوى الفريقين في النقاط.

جاء الهدف الأول للدراويش، في الدقيقة 66 بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب من محمد وجدي وانطلاقة ومن ثم عرضية مباغتة من الجهة اليسرى ذهبت في المرمى وباغتت حارس المرمى.

وعزز الإسماعيلي تقدمه في الدقيقة 64 من ركنية من الجهة اليسرى نفذت بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع تشتيت خاطئ إلى داخل منطقة الجزاء قابلها على الملواني بتمريرة إلى عماد حمدي الذي سددها سكنت سقف المرمى.