الأهلي يحقق أول تعادل سلبي فى تاريخ مواجهاته مع صن داونز بجنوب أفريقيا

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حقق الأهلي أول تعادل سلبي فى تاريخ مواجهاته مع صن داونز الجنوب أفريقي في ملعب الأخير بجنوب أفريقيا، بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي.

ولم يحقق الأهلي أي تعادل سلبي فى تاريخ مواجهاته أمام صن داونز في جنوب أفريقيا، وجاءت النتائج إما بالتعادل الإيجابي 1/1 "مرتين" أو الخسارة بخماسية نظيفة أو بنتيجة 5 / 2 أو بالخسارة بهدف نظيف.

وتعادل فريق الكرة بالنادي الأهلي سلبياً مع صن داونز فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، ويترقب الفريقان حسم التأهل لنهائي البطولة في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش -مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد وجراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر كمال – أكرم توفيق – حسين الشحات-عمرو السولية- محمد مجدي أفشة - كريم وليد- مصطفى شوبير- أشرف بن شرقي وأحمد نبيل كوكا.

فيما يضم تشكيل صن داونز ، كلاً من : رونوين ويليامز- خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا -مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز- تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو – بيتر شالوليلي

وعلى مقاعد البدلاء: دينيس أونيانجو – لوكاس سواريز – زوكو مدونيلوا – أكيسو تيواني – سيفليلي موخليسي – باثيوسي أوباس – أرثر سالاس – ثيمبا زواني – إكرام رينيرز