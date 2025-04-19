شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل سلبياً مع صن داونز فى ذهاب نصف نهائي أفريقيا و"الحسم" بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الكرة بالنادي الأهلي سلبياً مع صن داونز فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، فى "ذهاب" نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وأدار المباراة الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن، ويترقب الفريقان حسم التأهل لنهائي البطولة في لقاء العودة المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة.



إمام عاشور



لاعبى الأهلى قبل المباراة

ضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم - أشرف داري- مصطفى العش -مروان عطية – إمام عاشور – أحمد رضا- طاهر محمد وجراديشار.

فيما ضم تشكيل صن داونز كلاً من : رونوين ويليامز- خوليسو موادو – جرانت كيكانا – موسى ليبوسا – أوبيري موديبا -مارسيلو أليندي – ثيبو موكوينا – جايدن آدامز- تاشريك ماتيوس – لوكاس ريبيرو – بيتر شالوليلي.



إمام ومروان عطية خلال المباراة



صن دوانز والأهلى



طاهر محمد طاهر خلال المباراة

الشوط الأول

بدأت المباراة بنشاط واضح من الفريقين ولم يستغرق "جس النبض" وقتاً إذ ضغط الأهلي محاولاً الوصول إلى مرمى صاحب الأرض والجمهور وإن كانت اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة أكثر من فرصة أهلاوية لأهداف عن طريث أحمد رضا وجراديشار.

نشط فريق صن داونز ، وسدد توبوهو موكوينا لاعب صن داونز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة، وعاد أمام عاشور ليُسدد كرة قوية أمسك بها حارس صن داونز قبل ن يرد صاحب الأرض بتسديدة قوية مرت بجوار القائم. واصل الأهلي الضغط مُستغلاً المساحات الكبيرة بين خطوط صن داونز الذي ظهر غير متماسك ، وأهدر لاعبي الأهلي أكثر من فرصة أخطرها فرصة جراديشار في الدقيقة 45 حيث سدد رأسية تصدى لها القائم. تواصل الضغط الأهلاوي إلى أن إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

فريق الأهلى

مباراة صن داونز والأهلى إمام عاشور

محمد الشناوى خلال اللقاء

الشوط الثاني

دخل الأهلي الشوط الثاني مُهاجماً وقدم أداء هجومي جيد وتعرض محمد الشناوي لإصابة بسيطة وتعلقى العلاج قبل أن يستكمل المشاركة في المباراة وكاد إمام يسجل هدف أول في المباراة بعدما تلقى تمريرة جيدة من جراديشار لكن دفاع صن داونز أنقذ الموقف.

استمرت خطورة الأهلي ، بفضل هجماته المُتتالية وألغى الحكم الصومالي هدفاً سجله جراديشار في الدقيقة 71 بداعي التسلل من أشرف داري الذي مرر الكرة إلى جراديشار، وتعرض مصطفى العش لإصابة قوية وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء انحصار اللعب وسط الملعب وشارك بن شرقي بدلاً من جراديشار كما شارك أكرم توفيق بدلاً من أحمد رضا في الدقيقة 89 وحاول الفريقين التسجيل وألغى الحكم هدفاً للأهلي سجله أشرف بن شرقي للتسلل ثم نال أِشرف بن شرقي بطاقة صفراء للخشونة ، ويتواصل الأداء الهجومي من الفريقين لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.



محمد هانى ورامى ربيعة



محمد هانى



مصطفى العش



نزول فريق الأهلى أرض الملعب