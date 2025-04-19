شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز المتوقع أمام أورلاندو.. رمضان ومصطفى فتحى وماييلى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت؛ لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع بيراميدز مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى على ملعب "سوكر سيتي" فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا .

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام أورلاندو بيراتس مكوناً من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: رمضان صبحي - فيستون مايلي - ومصطفى فتحي

تُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.