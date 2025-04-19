شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي يكشف تفاصيل أزمة الطائرة الخاصة في رحلة العودة من جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر في النادي الأهلي، تطورات أزمة الطائرة الخاصة التي ستنقل بعثة الفريق من جنوب أفريقيا عقب مباراة صن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر أن الأهلي كان قد حجز طائرة خاصة للسفر إلى جنوب أفريقيا عبر شركة الطيران الوطنية وكان الحجز للذهاب فقط، وأتفق الأهلي مع شركة طيران محلية أخرى، لإعادة البعثة بعد المباراة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، فيما ستقام مباراة العودة يوم 25 أبريل الجاري بإستاد القاهرة.

وواصل المصدر: الطائرة الخاصة التي سافر علي متنها الأهلي إلى جنوب أفريقيا والتى تتبع شركة الطيران الوطنية، فوجئت بتعنت واضح من سلطات المطار في جنوب أفريقيا، حيث رفضوا عودة الطائرة إلى القاهرة يوم الأربعاء الماضي، بعد انتهاء رحلة الذهاب، ورغم أن شركة الطيران الوطنية استجابت لطلب السلطات في مطار جوهانسبرج ودفعت 5 آلاف دولار من أجل العودة للقاهرة إلا أن التعنت استمر وتأخرعودة الطائرة بطاقمها 24 ساعة.

وواصل المصدر: الأهلي كان يرغب في العودة من جنوب أفريقيا على متن شركة طيران وطنية أخرى لكن السلطات في مطار جنوب أفريقيا رفضت منح هذه الشركة إذن الهبوط هناك، ليضطر النادي للاستعانة بشركة طيران خارجية، تمتلك إسطول طائرات في جنوب أفريقيا، ولا تحتاج إذن هبوط حتى تنقل بعثة الأهلي من جنوب أفريقيا إلى القاهرة عقب المباراة.

وشدد المصدر على أن شركة الطيران الوطنية تعاونت بشكل رائع مع الأهلي طوال هذه الأزمة ولم تُقصّر، موضحاً أن ما حدث من سلطات مطار جوهانسبرج كان غريباً للغاية وتكرر قبل السفر من القاهرة.

بعثة الأهلي عانت من أزمة مُماثلة قبل السفر إلى جنوب أفريقيا مساء الثلاثاء الماضي، حيث تأخر سفر الفريق قرابة الـ3 ساعات بسبب عدم حصول الطائرة الخاصة على إذن هبوط في مطار جوهانسبرج وتم السفر بعد انتهاء الأزمة.