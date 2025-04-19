شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب فيرسفيلد لمواجهة صن داونز فى ذهاب نصف نهائي أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق الكرة بالأهلي، منذ قليل، ملعب لوفتس فيرسفيلد لخوض مباراة صن داونز ، المُقرر لها الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفور وصول حافلة الفريق قام الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني ولاعبي الفريق بمُعاينة أرض الملعب قبل عملية الإحماء التي ستسبق اللقاء المُرتقب.

على الصعيد ذاته، أكد مارسيل كولر، المدير الفني سعادته بتواجد فريقه في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، لافتاً إلى أنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة.

وأضاف كولر، فى المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، «المباراة لن تكن سهلة أمام منافس قوي، وهو أمر معروف فى نصف النهائي، وشاهدنا النتائج التي سبقت هذه المرحلة والتى تؤكد قوة المنافسات وتقارب المستويات، وبالتأكيد هدفنا التأهل إلى النهائي».

وتابع كولر، «الأهلي تأهل إلى قبل النهائي، وينافس بقوة على كل الألقاب، واللاعبون لديهم خبرات، وسبق لهم اللعب فى جنوب أفريقيا، وكرة القدم لعبة جماعية، ونتحدث بشكل مستمر داخل منظومة الفريق عن هذه المرحلة المهمة للغاية».



وأشار مدرب الأهلي إلى أن «تركيزنا منصب فقط على المباراة والتحضير المناسب لها، ولدينا مجموعة من اللاعبين المميزين».