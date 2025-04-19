شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم البطولتين العربية الأفريقية لكرة السرعة للكبار والناشئين ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف المدينة الباسلة بورسعيد البطولة العربية الأفريقية لكرة السرعة للكبار والناشئين فى الفترة من 24 إلى 30 إبريل الجارى وذلك فى الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محافظ بورسعيد

وأتم الاتحاد المصرى لكرة السرعة، برئاسة النائب أحمد الخطيب، بالتعاون مع الاتحاد العربى والأفريقي برئاسة المستشار عمرو حسين، كافة الاستعدادات النهائية لتلك البطولات حتي تخرج بالشكل اللائق والمظهر المشرف لمصر بصفة عامة وللاتحاد المصري لكرة السرعة بصفة خاصة وتقام هذة البطولات بمشاركة أكثر من 15 دولة بين عربى وافريقي وهم : مصر والعراق والمغرب وتونس ولبنان وجزر القمر وليبيا وتنزانيا والامارات والجزائر واليمن وموريتانيا وجنوب السودان والسودان وفلسطين وغانا والكاميرون والسودان وتشاد .

مسئولو البطولة العربية الأفريقية لكرة السرعة

وتعتبر هذه هى البطولة العربية العاشرة والبطولة الأفريقية السابعه للكبار والناشئيس وذلك بمشاركة 180 لاعب ولاعبة كما تشارك مصر بمنتخب قوى بقيادة المدير الفنى للمنتخبات على جمعة المدير الفنى للمنتخبات والذى حقق انجازات كبيرة للمنتخب فى المحافل الدولية المختلفة .



من جانبه وجه النائب أحمد الخطيب، رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة ، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل للوزارة للاتحاد لإقامة مثل هذه البطولات الدولية والقارية التى ترفع إسم مصر عالياً، خاصة أن مصر هى من تحتضن البطولة، مؤكداً ان الاتحاد العربى والأفريقي برئاسة المستشارعمرو حسين لم يبخل بأى مجهود لإنجاح هذه البطولة .

وأضاف الخطيب أن منتخب مصر يمتلك العديد من الأبطال القادرين على حصد اى لقب مؤكدا أن مصر هى الرائدة فى هذه اللعبه .

كما أشاد المستشارعمرو حسين رئيس الأتحادين العربى والأفريقي بالدور الكبير الذى يقوم به الأتحاد المصرى برئاسة النائب /احمد الخطيب مؤكداً ان اختيار مدينة بورسعيد موفق جداً وذلك لجاهزيتها تماماً لاستقبال كبرى الفعاليات والمسابقات الرياضية سواء المحلية أو الدولية، مشيرا أن بورسعيد شهدت خلال الفترة الماضية إقامة عدد كبير من الفعاليات الرياضية المتنوعة والتي كانت محل إشادة من جميع المشاركين من داخل مصر وخارجها.