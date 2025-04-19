شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز فى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للأهلي برنامجاً خاصاً للتجهيز لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي، التي تجمع الفريقين فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقرر أن يخوض اللاعبون مراناً بدنياً خفيفاً بفندق الإقامة، ضمن برنامج الأحمال البدنية الخاص بالمباراة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويسعى النادي الأهلي ، حامل لقب الموسمين الأخيرين، لتأكيد هيمنته القارية والاقتراب من نهائي جديد، بينما يطمح صن داونز للثأر من العملاق المصري ومواصلة عروضه القوية هذا الموسم.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.