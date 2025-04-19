شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكرة الطائرة حتى 2028 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتائج انتخابات الاتحاد العربي للكرة الطائرة، التي أقيمت اليوم بأحد فنادق القاهرة، عن فوز المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بمنصب عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وذلك للدورة الانتخابية 2024-2028.

وشهدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي حضور عدد من الشخصيات العربية، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب الشيخ علي بن محمد آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، والسيدة بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة، وممثلي الاتحادات الأعضاء.

وفاز بمنصب رئاسة الاتحاد العربي للكرة الطائرة البحريني الشيخ على بن محمد آل خليفة بالتزكية.

وفازت المغربية بشري حجيج رئيس الاتحاد الأفريقي بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي

وفاز ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بعضوية الاتحاد العربي بالتزكية

وفاز أيضا بالتزكية كلا من خالد عبدالله محمد وعبد المجيد الكيلاني وعلي حيدر خليفة وجهاد عيسى قطيشات.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر في استضافة وتنظيم احداث الجمعية العمومية للاتحاد العربي والتى اقيمت ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة وشهدت حضور جميع أعضاء أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي وعددهم 18 دولة.

وعلى هامش انعقاد الجمعية العمومية، حرص الشيخ على بن محمد آل خليفة على تكريم الدكتور أشرف صبحي وإهدائه درع الاتحاد العربي للكرة الطائرة.

كما شهد إجراءات الجمعية العمومية الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين.