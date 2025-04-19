شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعرض عبد الرحمن مجدى لاعب بيراميدز على بيسيرو لتعويض رحيل زيزو والان مع تفاصيل الخبر

يستهدف مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي.

وعرض مسئولو نادى الزمالك عبد الرحمن مجدى على البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول لحسم مصير اللاعب قبل بدء المفاوضات الرسمية مع النادى السماوي، والاتفاق على كافة الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

واستقرت لجنة التخطيط بنادى الزمالك ، والمكونة من حسين لبيب رئيس النادي، حازم إمام، أحمد حسام ميدو، وعمرو الجنايني، على ملف الراحلين عن القلعة البيضاء نهاية الموسم من أجل إعادة بناء البيت الداخلي للفريق وتعويض رحيل أحمد مصطفي زيزو .

وجهزت لجنة التخطيط ملفاً كاملاً يحمل أسماء الراحلين علن القلعة البيضاء نهاية الموسم، بعد عدم نجاحهم، خلال الفترة التى تواجدوا فيها داخل الفريق وهم، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، وسيف فاروق جعفر.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الموافق 1 مايو باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج.



ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الإثنين المقبل على ملعب النادي استعداداً لمواجهة المصري المقبلة، بعد أن قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب خوض مباراة سموحة، في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية في الفترة المقبلة حتى مواجهة المصرى.