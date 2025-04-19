شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام من حصاد دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.. بتروجت بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر ، في نسختها الرابعة، العديد من الأرقام والإحصائيات غير المتوقعة، ويأتي أبرزها خروج الأهلى والزمالك وبيراميدز مبكرا.

وأقيمت البطولة بنظام المجموعات، حيث تم توزيع الأندية الـ18 على 4 مجموعات، بواقع 5 فرق فى المجموعة الأولى والثانية، و4 فرق فى المجموعة الثالثة والرابعة.

ونستعرض أرقام وإحصائيات دور المجموعات بكأس مصر في التقرير التالى..

الأكثر فوزا: بتروجت 4 انتصارات "العلامة الكاملة"

الأقل فوزا: الأهلى والاتحاد وسموحة والمصرى وزد "بدون انتصار"

الأكثر هزيمة: سموحة 4 مباريات

الأقل هزيمة: بتروجت والبنك الأهلى والمصرى وطلائع الجيش وحرس الحدود

الأكثر تعادلا: المصرى 4 مباريات

الأندية الصاعدة: بتروجت ومودرن سبورت، البنك الأهلى وسيراميكا، طلائع الجيش وإنبى، حرس الحدود والإسماعيلى

الأكثر تسجيلا: البنك الأهلى 9 أهداف

الأقل تهديفا: الاتحاد بدون هدف

الأكثر نقاط: بتروجت 12 نقطة

3 أندية بلا نقاط: الأهلى والاتحاد وسموحة

جدير بالذكر أن جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 تصل لـ25 مليون جنيه، فى الوقت الذى سيحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى: البطل 10 ملايين، الوصيف 4 ملايين، الثالث 2 مليون، الرابع 1.5 مليون، وتوج فريق سيراميكا بآخر لقبين من بطولة كأس الرابطة على حساب المصري وطلائع الجيش فيما نجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى.