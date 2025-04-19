شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، محاضرة مهمة للاعبي الفريق قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تبدأ المحاضرة فى الثانية عشرة والنصف ظهراً، ويراجع خلالها الجهاز الفنى التعليمات الأخيرة وخطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد شهد الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق صن داونز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأزرق والشراب الأبيض، ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون البنفسجي بالكامل.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

وحال نجاح الأهلى فى تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.