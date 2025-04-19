موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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مواجهة مثيرة تنتظر فريق بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، عندما يحل ضيفاً على نظيره الجنوب أفريقي أورلاندو بايرتس، في منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، والذي تأهل إليه الفريق السماوي لأول مرة فى تاريخه.

وتأهل فريق بيراميدز إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 4-3، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

تقام مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس فى السادسة مساءً، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا على ملعب سوكر سيتى فى مدينة جوهانسبرج، وتُقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوى فى العاشرة مساء الجمعة 25 أبريل.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وأورلاندو بذهاب نصف نهائى دوري الابطال

يدير المباراة طاقم حكام من بوروندي بقيادة الحكم البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا، ويعاونه السنغالي نوها بانجورا المساعد الأول، وإيريك أورليتش من بنين المساعد الثاني، والسنغالي أدالبيرت ضيوف المساعد الرابع.

ويراقب المباراة فيليب موكوشي من ليسوتو، ويراقب أداء الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، والمنسق العام تيتوس كواميني من ناميبيا، والمنسق الإعلامي بوريتي مباثا من جنوب أفريقيا.

والمنسق الأمني ديكسون أوكيلو من أوغندا، وحكم الفار عبسى سي من السنغال، ومساعد حكم الفار جبريل كامارا من السنغال، ومساعد المنسق العام توليبو جيلين من مالاوي، وميلودي ديوىلوبو مدير البث التليفزيوني من جنوب أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس

تنقل قناة بي إن سبورتس، مباريات دوري أبطال أفريقيا في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.