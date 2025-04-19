شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلي وصن داونز فى دوري الأبطال قبل مواجهة اليوم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة صعبة اليوم، السبت، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي باستاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين باستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة، ثم فاز على الهلال السودانى ذهاباً وإياباً بهدف دون رد في الدور ربع النهائي للبطولة.

فيما بدأ صن داونز مشواره بالبطولة بتخطى عقبة مبابان سوالوز بطل إسواتيني بالفوز ذهاباً وإياباً برباعية دون رد في دور الـ"32"، وفى دور المجموعات تعادل صن داونز مع مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو سلبياً ثم تعادل مع الجيش الملكى المغربى بهدف لكل فريق ثم فاز على الرجاء المغربى بهدف دون رد ثم خسر من بطل المغرب بهدف دون رد ثم فاز على مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الجيش الملكى المغربى بهدف لكل فريق ، وتخطى صن داونز عقبة الترجى التونسى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى إياباً في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.