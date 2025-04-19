شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي مكثف لـ صلاح محسن فى المصري استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يخضع صلاح محسن ، مهاجم النادي المصري ، لبرنامج تأهيلي مكثف للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً مع الفريق البورسعيدي، حيث أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها صلاح محسن إصابته بإلتواء من الدرجة الثانية في مفصل الكاحل وهي الإصابة التي كان اللاعب قد تعرض لها خلال مباراة الفريق بالجولة الثانية من المرحلة الثانية لدوري نايل وهي المباراة التي جمعته بفريق بتروجيت وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بأربعة أهداف نظيفة.

وأكد الدكتور حسان بن صلاح الدين القمري، طبيب المصري ، أن اللاعب سيغيب عن صفوف الفريق حوالي أسبوعين، يخضع خلالهما للعديد من الجلسات العلاجية، على أن يتم مناظرة حالته بشكل دوري حتى يتم التأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصري لمواجهة الزمالك في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الأول من مايو المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات حسم الدوري في موسمه الاستثنائي، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين، انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وودع المصري 3 بطولات في الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.