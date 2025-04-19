شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رفع الأثقال تتوجه إلى موريشيوس بـ4 لاعبين للمشاركة فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يطير منتخب رفع الأثقال غداً إلى مورشيوس، استعدادا لخوض منافسات بطوله أفريقيا للكبار التي ستقام فى الفترة من 20 إبريل الجارى وحتى 29 من نفس الشهر.

وقرر مجلس ادارة الاتحاد اختيار أربعة لاعبين للمشاركة فى البطولة وهم، عبد الرحمن يونس وزن 81 كجم، وأحمد السعيد وزن 67 كجم، ويمثل السيدات نورا عصام وزن 55 كجم، وبسمة وزن49 كجم.

ويرافق البعثة الجهاز الفني والإداري من: محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد والقائم بأعمال رئيس البعثة علاء الدين حسن كامل المدير الإداري للمنتخبات، ومحمد عبد العزيز مدربا، ومحمد أيمن فؤاد حكما.