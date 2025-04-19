شكرا لقرائتكم خبر عن أورلاندو يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بيراتس فى السادسة مساء السبت باستاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتفوق الفريق الجنوب افريقي اورلاندو علي نظيره بيراميدز بفارق بسيط من حيث القيمة التسويقية لإجمالي لاعبي كل منهما.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق أورلاندو 21.85 مليون يورو، بينما تبلغ قيمةفريق بيراميدز 19.98 مليون يورو.

وحرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على معاينة ملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج، والذي سيجمع بين بيراميدز وأورلاندو في إطاز مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى المدير الفني ومعه المهاجم دودو الجباس بأرضية الملعب وكذلك التجهيزات المتاحة، خاصة أن استاد سوكر سيتي هو الذي استضاف نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا ويتسع لقرابة 94 ألف متفرج.