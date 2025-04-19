شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلاحق زيزو قانونياً بعد عدم حضوره جلسة التحقيق.. اعرف خطوات التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو نادى الزمالك استمرار ملاحقة أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق قانونياً بعد عدم حضور اللاعب جلسة التحقيق، التى كان مقررا لها اليوم السبت أمام الشئون القانونية بالنادي، رغم إخطاره بالموعد الأربعاء الماضي.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على التصعيد ضد اللاعب، وفقا للائحة، حيث سيتم إخطار اللاعب وإنذاره بموعد التحقيق 3 مرات، الأولى كانت اليوم السبت ولم يحضرها، وسيتم إرسال إنذار آخر وإذا تغيب سيتم إنذاره للمرة الثالثة بموعد التحقيق، وفى هذه الحالة إذا تغيب أيضاً سيتم تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب.

وأرسل نادي الزمالك خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

يأتي ذلك فى أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفي محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه اليوم السبت في مقر النادي.

وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.