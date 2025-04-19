شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز.. طاهر وبن شرقى وجراديشار فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر ضيفاً ثقيلاً على صن داونز، فى الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد» فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز اليوم لتعزيز فرص بلوغه للمباراة النهائية للبطولة التي يحمل لقبها.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وأشرف بن شرقي، وجراديشار.

وتُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الاهلى وصن داونز باستاد القاهرة الدولى بالسعة الكاملة، فى السابعة مساء الجمعة المقبلة (بالتوقيت الصيفى).

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

وفى حالة نجاح الاهلى في تخطى عقبة صن داونز ونجاح بيراميدز في تخطى عقبة أورلاندو بيراتس سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.