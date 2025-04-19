شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يضمن صدارة التصنيف العالمي للاسكواش متفوقاً على علي فرج والان مع تفاصيل الخبر

ضمن البطل المصري مصطفى عسل تربعه على عرش التصنيف العالمي للاسكواش، قبل صدور التصنيف الجديد بشكل رسمي الاثنين المقبل، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة بلاتينيوم، متغلباً على مواطنه علي فرج المصنف الثاني حالياً، ويواصل الابتعاد بصدارة التصنيف العالمي.

وجاءت أرقام ونقاط كل لاعب في التصنيف العالمي قبل التحديث المنتظر كالتالي:

تصنيف الرجال:

1- مصطفى عسل: 2.169 نقطة

2- علي فرج: 2.130 نقطة

3- البيروفي دييجو إلياس: 1.469 نقطة

4- النيوزيلندي بول كول: 1.122 نقطة

5- الويلزي جويل ميكين: 953 نقطة

6- طارق مؤمن: 836 نقطة

7- كريم عبد الجواد: 790 نقطة

من ناحية أخرى، يترقب البطل المصري الصاعد محمد زكريا لاعب الاسكواش اقتحام قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للعبة، والمقرر صدوره الاثنين المقبل بعد مستواه المميز فى البطولات الدولية الكبرى.

وبدخوله قائمة التوب 20 في التصنيف العالمي للاسكواش، سيكون محمد زكريا على موعد مع إنجاز فريد للاسكواش المصري، حيث سيكون ثاني أصغر لاعب يقتحم تلك القائمة بعمر 17 عاماً فقط، ويسبقه أسطورة باكستان جهانشير خان، والذي التحق بتلك القائمة في عمر 16 عاماً.