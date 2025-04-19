شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات جمعت بيراميدز مع أندية جنوب أفريقيا قبل لقاء أورلاندو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يحل فريق بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على نظيره الجنوب أفريقي أورلاندو بيراتس، فى ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت. ويأمل بيراميدز كذلك فى كسر عقدة الفرق الجنوب أفريقية، حيث تميل الكفة التاريخية لصالح "الأولاد"، فى تاريخ مواجهات السماوي مع أندية جنوب أفريقيا.

وخاض بيراميدز 4 مباريات ضد أندية جنوب أفريقيا، أمام كل من ماميلودي صنداونز ومارومو جالانتس، خسر مباراتين وتعادل في مواجهتين، ولم يحقق أي انتصار حتى الآن على الأندية الجنوب أفريقية.

تُقام مباراة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى العاشرة مساء الجمعة المقبل بالتوقيت الصيفى باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني.

ويسعى بيراميدز لتحقيق اللقب الأول في تاريخه على مستوى البطولات القارية، بينما حقق أورلاندو البطولة من قبل مرة وحيدة عام 1995.

يطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق أول ألقابه القارية، خاصة أنه وصل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مناسبتين سابقتين، لكنه لم ينجح في تحقيق اللقب.