شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستفسر من عبد الرحيم دغموم عن تصريحات الاحتراف الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

طلب مجلس إدارة النادي المصري تفسيراً من الجزائري عبد الرحيم دغموم بخصوص تصريحاته، فى أحد المواقع الجزائرية، حول رغبته فى خوض تجربة الاحتراف الأوروبي الفترة المقبلة، رغم اتفاقه مع النادي المصري على تجديد تعاقده.

ووجه الجزائري عبد الرحيم دغموم ، صانع ألعاب النادي المصري ، صدمة قوية لعشاق النادي البورسعيدي، بعد التصريحات التي أدلى بها جزائرية، وأكد خلالها أنه يفضل البحث الفترة الحالية عن عرض أوروبي، وذلك على الرغم من اتفاقه مع المصري على تجديد تعاقده.

وينتهي عقد عبد الرحيم دغموم مع المصري بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ مجاناً.

وأجل عبد الرحيم دغموم تجديد تعاقده مع المصري رغم الاتفاق مع النادي على كافة البنود الجديدة، بالتجديد لـ3 مواسم مع رفع قيمة العقد، ووعد دغموم إدارة المصري بعدم اللعب في مصر إلا للنادي البورسعيدي.

وودع المصري 3 بطولات الفترة الأخيرة، حيث خسر في ربع نهائي كأس مصر أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ثم ودع الكونفدرالية من ربع النهائي أيضاً بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية أمام سيمبا التنزاني بنتيجة 4-1، قبل أن يودع مؤخراً بطولة كأس عاصمة مصر، بعدما احتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع في مجموعته برصيد 4 نقاط حصدهم من 4 تعادلات.