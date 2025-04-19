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الامارات | رسمياً.. كوزمين مدرباً لمنتخبنا الوطني لمدة عامين

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  • الامارات | رسمياً.. كوزمين مدرباً لمنتخبنا الوطني لمدة عامين 1/2
  • الامارات | رسمياً.. كوزمين مدرباً لمنتخبنا الوطني لمدة عامين 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم تعاقده مع الروماني كوزمين أولاريو لتدريب منتخبنا الوطني الأول لمدة عامين.

وتنتظر المنتخب الوطني مواجهتان حاسمتان في تصفيات كأس العالم 2026، إذ يلتقي كلا من منتخب أوزباكستان، ومنتخب قيرغيزستان يومي 5، و10 يونيو المقبل.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات برصيد 13 نقطة، خلف منتخب أوزبكستان 17 نقطة، ومنتخب إيران المتصدر 20 نقطة.
وسبق للمدرب كوزمين، أن قاد العديد من الأندية الإماراتية وآخرها الشارقة، الذي تأهل معه إلى نهائي دوري أبطال آسيا، وكذلك كلا من العين وشباب الأهلي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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